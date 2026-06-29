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Prema pisanju američkih medija i više NBA insajdera, u ligi se ozbiljno razmatra veliki blokbaster trejd između Denver Nagetsa i Boston Seltiksa, koji bi potpuno promenio raspored snaga u NBA.

U centru potencijalnog trejda nalazi se Džamal Marej, koji bi u tom scenariju napustio Denver i preselio se u Boston, dok bi u Kolorado stigao Ol-star krilni igrač Džejlen Braun, uz još jednog rotacionog igrača, Sema Hauzera.

Džejlen Braun Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ovaj scenario dodatno dobija na težini jer bi Nikola Jokić dobio potpuno novu “superstar” podršku u slučaju da se trejd realizuje, pošto bi Denver pokušao da osveži tim oko srpskog centra i aktuelnog MVP lidera.

Sa druge strane, Boston bi dobio elitnog plejmejkera u Mareju, koji bi zajedno sa Džejsonom Tejtumom formirao jedan od najopasnijih bek-dvojaca u ligi.

1/6 Vidi galeriju Džamal Marej Foto: Frank Gunn / PA Images / Profimedia, Frank Gunn / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA /Profimedia

Ipak, američki mediji naglašavaju da se radi o “mock” i hipotetičkim scenarijima NBA insajdera, gde timovi istražuju mogućnosti, ali još nema konkretnih dogovora niti zvaničnih pregovora na finalnom nivou.

Uprkos tome, sama činjenica da se imena poput Mareja i Brauna nalaze u istim trejd spekulacijama izazvala je ogromnu pažnju i već pokrenula lavinu reakcija među navijačima.