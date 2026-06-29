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Nekadašnji srpski košarkaš i veliki navijač Partizana Branko Sinđelić ogorčen je na strance koji poslednjih godina nose crno-beli dres.

Branko Sinđelić igrao je deset godina u Francuskoj i jako dobro zna kako i na koji način stranac treba da se ponaša u klubu, ali i zemlji čiji nije državljanin.

Branko Sinđelić bivši košarkaš Foto: Printskrin/Instagram

Incident koji je mogao da ima smrtne posledice

Branko Sinđelić komentarisao je slučaj od prošle godine, kada su košarkaši Partizana Karlik Džons, Sterling Braun, Isak Bonga i Frank Nilikina bili učesnici ulične tuče, u kojoj su naneli teške i opasne povrede po život državljanima Srbije.

Sve se desilo u ranim jutarnjim časovima, oko 4.15 u jednom prestoničkom kafiću, kada je Karlik Džons flašom razbio glavu J.K. a Braun i Bonga se tukli sa još dvojicom učesnika tuče.

Branko Sinđelić (52) bio je gostu u podkastu kod "Kod Luke i Kuzme" i na pitanje kako komentariše tu tuču, rekao je:

- Mislim da je tada Partizan prestao da bude veliki klub! Mislim, kako da kažem... Jedan veliki klub dođe i kaže ovom dečku, ko god da je! Da je Džordan! Druže napusti... Napao si... Udario si flašom našeg sugrađanina! Ko god da je! Tog čoveka ne znam. Ne znam ni ko je? Da li je navijač Zvezde, Partizana, Bežanije, Rada... Nije uopšte bitno - govorio je u dahu Branko Sinđelić i nastavio:

- Napao si jednog čoveka! Udario si ga flašom dok je ležao na zemlji. Ma, može on da bude naš najbolji igrač 100 puta. Tog istog momenta - dečko evo ti karta, doviđenja, prijatno. Ne znam šta se sa tim desilo. Ovaj dečko ima ožiljke odavde dovde. (pokazuje na glavi op.a.) I to je to. Šta?! Ne znam. Meni je to bilo skandalozno.

1/22 Vidi galeriju Karlik Džons u dresu Partizana Foto: Starsport

Nepoštovanje kluba, grada, zemlje...

I nastavio je Branko Sinđelić da priča.

- Idi, bre. U 5.00 ujutro, u diskoteci, mrtav pijan sa "Džek Denijelsom" u flaši... Tri dana pred utakmicu. Mi sad pričamo o nekom poštovanju bilo čega. Poštovanju grba, kluba, navijača, ovog grada, zemlje, naše kulture, tradicije, ljudi... Čeka, bre! Kako?

Potom se Branko Sinđelić setio svoje karijere i vremena kada je punu deceniju proveo u Francuskoj.

- Ja da sam otišao u Francusku i da sam nokautirao nekoga... Pa, ne bi me... U zatvor bi me poslali. Možda je baš to taj trenutak... Kada je Partizan izgubio časnost... Onu auru poštenog, ljudskog i familijarnog kluba - završio je Branko Sinđelić.

Prija mu život u Beogradu - Karlik Džons Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Karlik dobio novi ugovor vredan 2,5 miliona

Polovinom maja ove godine Karlik Džons je osuđen na osam meseci uslovnog zatvora zbog tuče sa N. N. licima 5. maja 2025. godine, dok su Sterling Braun i Isak Bonga platili po 300.000 dinara oštećenom.

Karlik Džons produžio je ugovor sa KK Partizan krajem ove sezone, a prema nezvaničnim informacijama ima godišnju platu od 2.500.000 dolara. Sterling Braun je napustio klub, a isto će učiniti i Isak Bonga.