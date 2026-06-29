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Početak jula donosi mušku košarkašku reprezentaciju Srbije pred dva velika izazova u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Naši košarkaši najpre 2. jula gostuju selekciji Švajcarske, dok će četiri dana kasnije u Beogradu odmeriti snage sa Bosnom i Hercegovinom.

Gostujući u Jutarnjem programu, predsednik KSS Nebojša Čović poručio je da su pobede u oba meča primarni cilj, ali je i potvrdio crne vesti - nacionalni tim biće drastično oslabljen neigranjem Ognjena Dobrića.

Čović je za RTS objasnio da julski kvalifikacioni prozor spada među najkomplikovanije delove ciklusa. Razlog za to je činjenica da se utakmice igraju odmah nakon završetka naporne klupske sezone, pa prostora za ozbiljnije pripreme gotovo da nema.

"Igrači su pre svega petnaestak ili mesec dana završili klupske obaveze, a sada već moraju da uđu u maksimalan takmičarski ritam. U takvim okolnostima, rizik od povreda je izuzetno visok", upozorava prvi čovek srpske košarke.

Upravo su ove specifične okolnosti razlog zbog kojeg Srbija ne može da računa na najjači sastav. Ognjen Dobrić je na kontrolnom meču protiv Češke doživeo naprsnuće malog prsta šake, što ga je definitivno izbacilo iz stroja za predstojeće duele.

Ognjen Dobrić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ipak, predsednik Saveza ističe da je igra prikazana protiv Čeha ohrabrujuća, naročito ako se uzme u obzir specifičan tajming okupljanja. Kada je reč o krajnjem rezultatu, Čović ne želi da traži izgovore u kadrovskim problemima.

"Teško je u sportu davati imperative, ali ako nam je cilj plasman na Svetsko prvenstvo, pobede nad Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom se jednostavno nametnutu kao obaveza."

On je podsetio i na prethodni duel sa Švajcarcima u Beogradu, kada je Srbija nadoknadila ogroman zaostatak od 23 poena sa poluvremena i na kraju upisala trijumf.

Jači sastav u avgustu i Jokić kao lider

Prema strategiji Košarkaškog saveza, Srbija bi u najjačem sastavu trebalo da istrči na teren tokom avgustovskog kvalifikacionog prozora. Za te mečeve planiran je povratak Vasilija Micića, Filipa Petruševa, Nikole Milutinova i Nikole Jovića, dok lekarski tim budno prati oporavak Nikole Topića i Tristana Vukčevića.

Kapiten Nikola Jokić predvodiće nacionalni tim i u nastavku borbe za planetarni šampionat.

"Jokić je istinski pokretač ove generacije. Oko njega gradimo igru i od neprocenjivog je značaja to što se, kad god mu klupske obaveze to dozvoljavaju, redovno odaziva pozivu selektora", naglašava Čović.

1/7 Vidi galeriju Nebojša Čović gostovanje na Radio televiziji Srbije Foto: PrintScreen / RTS

Podmlađivanje reprezentacije kao dugoročna strategija

Uporedo sa borbom za rezultate, KSS kao jedan od svojih strateških prioriteta postavlja postepenu smenu generacija. Čović napominje da je uvođenje mlađih snaga ključno kako bi Srbija zadržala mesto u svetskom vrhu i nakon odlaska aktuelnih nosilaca igre.

"Naš zadatak je da stvorimo novu generaciju i da tranzicija iz jednog ciklusa u drugi prođe što bezbolnije. Svesni smo da je to dugotrajan i težak proces, ali on nema alternativu."

U tom svetlu, predsednik KSS je uputio pohvale kadetskoj selekciji Srbije (do 17 godina) za nastup na Svetskom prvenstvu. Prema njegovoj oceni, ova generacija ima šest ili sedam izuzetno talentovanih košarkaša koji bi u bliskoj budućnosti mogli da konkurišu za seniorski dres.

Egzodus na koledže i poremećaj na evropskom tržištu

Komentarišući podatak da Srbija prvi put posle sedam godina nije imala izabranog igrača na NBA draftu, Čović je konstatovao da se domaća košarka nalazi u specifičnoj fazi. Kao ključne probleme izdvojio je sve masovniji odlazak mladih talenata u američki NCAA sistem, ali i enorman skok cena igrača u Evropi.

"Problem nije u skoku kvaliteta, već u hroničnom nedostatku vrhunskih košarkaša. To je dovelo do dramatičnog rasta cena. Dodatni potres izazvao je odlazak mladih igrača na američke koledže, gde kroz NIL ugovore zarađuju od nekoliko stotina hiljada do čak nekoliko miliona dolara po sezoni."

1/13 Vidi galeriju Nebojša Čović Foto: Screenshot, Starsport

Izlaz iz ove situacije Čović vidi u jačanju domaćeg klupskog takmičenja, koje bi moralo da garantuje veću minutažu i prostor za razvoj domaćih igrača u seniorskoj konkurenciji.

Evroliga u eri franšiza: Finansije ispred sporta?

Predsednik KSS se na kraju osvrnuo i na tektonske promene u Evroligi, istakavši da evropska klupska košarka ubrzano preuzima američki model franšiza. Klubovi će ubuduće morati da izdvajaju desetine miliona evra samo za sticanje tog statusa, što iz korena menja ekonomsku sliku na kontinentu.

"Evropska košarka se sve više komercijalizuje i približava američkom sistemu. Kao sportista, više bih voleo da teren i sportski rezultat ostanu jedino merilo, ali nemoguće je ignorisati činjenicu da finansijski faktor postaje presudan. Upravo zato je za Srbiju od vitalnog značaja da nastavi sa proizvodnjom sopstvenih igrača - jer bez jake domaće baze, nećemo imati ni jaku reprezentaciju", zaključio je Nebojša Čović.

Kurir Sport / RTS

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