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Srpski reprezentativac Nikola Jović bio je gost u podkastu "6.75 range", gde je podelio niz neverovatnih anegdota iz dosadašnje karijere. Mladi košarkaš je otvoreno govorio o tome šta je naučio od Miloša Teodosića, ali i zbog čega je odbio ponudu Partizana. Ipak, posebnu pažnju privukle su duhovite priče iz NBA lige, u kojoj od 2022. godine brani boje Majami Hita.

Kao ruki u Majamiju, Jović je morao da prolazi kroz standardne rituale inicijacije, pa je tako svuda sa sobom nosio čak 100 prezervativa. Kada mu je majka pronašla taj ranac, nastao je muk, ali to nije bio jedini porodični nesporazum. Daleko veću pometnju u kući napravili su domaći mediji, zbog kojih je košarkaš morao da se pravda rođenoj babi.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jović u dresu Majamija Foto: Nic Antaya / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kako je nastao haos sa Abelom Dejndžer?

Sve je počelo kada su mediji povezali Jovića sa poznatom glumicom iz filmova za odrasle, Abelom Dejndžer, samo zato što je ona redovno dolazila na utakmice Majamija.

1/4 Vidi galeriju Abela Dejndžer Foto: Ethan Miller / Getty images / Profimedia, Albert L. Ortega / Shutterstock Editorial / Profimedia

Priča je ubrzo toliko eskalirala da je stigla i do porodice mladog košarkaša, a glavna ispitivačica bila je njegova baba, koju je živo zanimalo ko je devojka sa naslovnih strana.

"Jedna glumica iz eksplicitnih filmova me je tagovala na Instagramu...", prisetio se Jović kroz smeh i nastavio:

"Ja tu devojku uopšte ne poznajem. Naši mediji su odmah počeli da pišu o tome, a onda me zove baba i pita: 'Ko je ta glumica, u kojim filmovima glumi?' To su potpuno lude situacije. Nisam znao kako da joj objasnim, pa sam samo rekao da je u pitanju neka serija. Šta drugo da joj kažem? Nekada neke stvari jednostavno ne možete da objasnite starijim ljudima."

Podsećanja radi, ova priča datira iz 2024. godine, kada je Abela Dejndžer na svom Instagram profilu podelila video sa Jovićevim potezima uz komentar: "Ovaj momak je pravi".

Foto: Printscreen / Instagram / dangershewrote

Ko je, zapravo, Abela Dejndžer?

Abela Dejndžer spada u sam vrh američke industrije filmova za odrasle. Rođena je 1995. godine u Majamiju, a u ovom poslu je od 2014. godine. Tokom karijere je osvojila najprestižnija priznanja u svojoj branši, poput AVN i XBIZ nagrada, i ima milionsku bazu pratilaca na mrežama.

Pored primarnog posla, često skreće pažnju javnosti gostovanjima u podkastima i komentarima o sportu. Vatrena je navijačica Majami Hita, ali očigledno prati i ostale srpske igrače. Osim na Jovićevim utakmicama, često je viđana i u dvorani gde igra Nikola Jokić, pa se može reći da je ozbiljan fan srpske košarke.

Celu epizodu podkasta "6.75" u kojoj je gost bio Nikola Jović možete pogledati u sledećem snimku:

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