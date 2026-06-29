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Saša Obradović bio je u centru pažnje sportske javnosti u prethodnom periodu pošto je napustio Crvenu zvezdu, te postao trener izralskog Hapoela iz Jerusalima.

Pre nego što krene u nove izazove na trenerskoj klupi, Obradović je rešio da odmori, a Kurir paparaco uhvatio ga je u društvu supruge na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla".

Srpski stručnjak je sa svojom izabranicom čekao let za Nicu, te su prvo razgovarali, a zatim gledali svoje telefone. Pogledajte kako je sve to izgledalo:

1/4 Vidi galeriju Saša Obradović sa suprugom na aerodromu Foto: Kurir

Kao što smo već naveli, Obradović će naredne sezone sedeti na klupi Hapoela iz Jerusalima koji ga je zvanično predstavio sredinom juna.

Prema pisanjima izraelskih medija, on će u Hapoelu zarađivati 700.000 evra na godišnjem nivou.

- Saznajemo da je Hapoel kontaktirao sa srpskim stručnjakom čim su u klubu shvatili da on ne namerava da ostane u Crvenoj zvezdi još jednu sezonu. Tada mu je poslata ponuda koju nije mogao da odbije, plata od oko 700.000 dolara po sezoni. Obradović će imati trojicu asistenata, a jednog će dovesti po svom izboru. Najverovatnije će to biti Boris Pete, sa kojim je sarađivao u Crvenoj zvezdi. Pored toga, strane su dogovorile i budžet za igrače, koji će biti značajno veći u odnosu na aktuelnu sezonu - pisao je lokalni "Ynet" malo pre zvanične promocije srpskog trenera u klubu iz Jerusalima.

Koliki će trag ostaviti u Hapoelu, ostaje da se vidi. Za početak, vreme je za odmor sa svojom lepšom polovinom!

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