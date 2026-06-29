ZAVRŠENO JOŠ JEDNO IZDANJE ŠUTERSKOG KAMPA MILAN GUROVIĆ: Uveliko traju pripreme za sledeći kamp, evo kada i gde će biti
Još jedno izdanje šuterskog kampa Milan Gurović uspešno je privedeno kraju, posle sedam dana intenzivnog rada, učenja i usavršavanja šuterskih veština u hali akademije legendarnog košarkaša.
Mladi košarkaši i košarkašice imali su priliku da treniraju po programu koji je osmislio proslavljeni reprezentativac Srbije Milan Gurović, sa posebnim fokusom na tehniku šuta, individualni razvoj, pravilne navike u radu i izgradnju pobedničkog mentaliteta.
Tokom kampa, učesnici su svakodnevno prolazili kroz specifične treninge, individualne korekcije i praktične vežbe koje će im pomoći da unaprede svoju igru i stečeno znanje prenesu na teren tokom predstojeće sezone.
Gurović je izrazio zadovoljstvo zalaganjem svih učesnika, kao i zahvalnost roditeljima na ukazanom poverenju.
"Veliko nam je zadovoljstvo što iz godine u godinu okupljamo mlade košarkaše željne rada i napretka. Njihova energija i posvećenost potvrđuju da se kvalitet gradi svakodnevnim trudom i disciplinom", poručio je Milan Gurović.
Po završetku šuterskog kampa, pripreme za naredni događaj već su u toku.
Letnji kamp Milana Gurovića biće održan od 17. do 24. avgusta u Valjevu, gde učesnike očekuje sedam dana vrhunskih treninga, rada sa stručnim trenerima, takmičenja i sadržaja koji će doprineti njihovom košarkaškom i ličnom razvoju.
Prijave za kamp su u toku.
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