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Spisak putnika za Friburg je kompletiran. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije, Dušan Alimpijević, odabrao je 13 košarkaša na koje računa za predstojeći duel protiv Švajcarske, u okviru julskog prozora kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

1/5 Vidi galeriju Dušan Alimpijević pobedom debitovao na klupi Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Nacionalni tim Srbije će odmeriti snage sa Švajcarcima 2. jula, dok je nekoliko dana kasnije na programu meč protiv Bosne i Hercegovine.

Na spisku putnika nalaze se sledeći igrači:

Centri i krila: Nikola Jokić, Nikola Jović, Dušan Ristić, Uroš Plavšić, Dejan Davidovac, Nikola Tanasković, Nemanja Dangubić.

Bekovi: Aleksa Avramović, Nikola Đurišić, Stefan Momirov, Arijan Lakić, Jovan Novak, Filip Barna.

Dobrić otpao u poslednjem trenutku

Nažalost, selektor ne može da računa na Ognjena Dobrića. On je tokom subotnje kontrolne utakmice protiv Češke doživeo naprsnuće prsta desne šake, pa će zbog ove povrede morati da propusti oba predstojeća susreta.

Ekspedicija Srbije u Friburg kreće u sredu, 1. jula, a utakmica sa Švajcarskom igra se dan kasnije. Odmah nakon tog gostovanja, "orlovi" se vraćaju u Beograd, gde će 6. jula u dvorani "Aleksandar Nikolić" ugostiti selekciju Bosne i Hercegovine.

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