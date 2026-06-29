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Bogdan Bogdanović nalazi se na prekretnici karijere. Prema informacijama iz NBA, Los Anđeles Klipersi odlučili su da ne aktiviraju timsku opciju vrednu 16 miliona dolara za narednu sezonu, čime iskusni bek postaje slobodan igrač.

Ovakav rasplet dodatno je podgrejao priče o njegovom povratku u Evroligu. Posle sezone koju su obeležili problemi sa povredama i skromnija minutaža, sve je više klubova koji pažljivo prate razvoj situacije, a među njima se posebno izdvaja Panatinaikos, koji već duže vreme pokazuje interesovanje za kapitena reprezentacije Srbije.

1/16 Vidi galeriju Hjuston - Klipresi, Bogdan Bogdanović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Bogdanović je prethodnih dana bio predmet brojnih transfer spekulacije, zbog čega su Klipersi čak odložili rok za donošenje odluke o njegovoj opciji kako bi ispitali sve mogućnosti. Ipak, kako stvari stoje, saradnja neće biti nastavljena, pa će 33-godišnji bek moći da bira novu sredinu.

Povratak u evropsku košarku sada deluje realnije nego ikada. Panatinaikos želi dodatno da ojača šampionski tim, a Bogdanović, sa bogatim iskustvom iz NBA i Evrolige, predstavlja jedno od najvećih imena koje bi ovog leta moglo da se vrati na Stari kontinent. Pored grčkog velikana, pominje se i interesovanje nekoliko NBA ekipa, ali i drugih evroligaških klubova.

Naredni dani trebalo bi da donesu konačan odgovor gde će Bogdan Bogdanović nastaviti karijeru.

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