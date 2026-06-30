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Kako prenosi ESPN-ov insajder Šems Čaranija, Memfis Grizlisi poslali su Dža Moranta u Portland Trejl Blejzerse.

U suprotnom smeru suotišli Džeremi Grant i Kris Marej.

Dža Morant Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Dvostruki učesnik Ol-star utakmice seli se u Portland, koji se prošle sezone vratio u plej-of.

Morant ima 26 godina i još dve godine ugovora, ali je u prethodne tri sezone zbog povreda i suspenzija odigrao svega 79 utakmica.

Sa druge strane, Memfis je doveo iskusnog krilnog igrača Džeremija Granta i Krisa Mareja, čime nastavlja rekonstrukciju tima. Nova era Grizlisa biće građena oko Kamerona Buzera, trećeg pika na NBA draftu 2026. godine.

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