Dža Morant prelazi iz Memfisa u Portland Trejl Blejzerse, dok Džeremi Grant i Kris Marej dolaze u Grizlise. Nova era tima se nastavlja.
napustio memfis
NBA DETONACIJA! Trejdovan Dža Morant!
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Kako prenosi ESPN-ov insajder Šems Čaranija, Memfis Grizlisi poslali su Dža Moranta u Portland Trejl Blejzerse.
U suprotnom smeru suotišli Džeremi Grant i Kris Marej.
Dža Morant Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
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Dvostruki učesnik Ol-star utakmice seli se u Portland, koji se prošle sezone vratio u plej-of.
Morant ima 26 godina i još dve godine ugovora, ali je u prethodne tri sezone zbog povreda i suspenzija odigrao svega 79 utakmica.
Sa druge strane, Memfis je doveo iskusnog krilnog igrača Džeremija Granta i Krisa Mareja, čime nastavlja rekonstrukciju tima. Nova era Grizlisa biće građena oko Kamerona Buzera, trećeg pika na NBA draftu 2026. godine.
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