U regularnom delu prethodne sezone je, na ukupno 41 odigranoj utakmici, u proseku beležio 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija
Košarka
JUSUF NURKIĆ POTPISAO NOVI UGOVOR SA JUTOM: Na račun bosanskog košarkaša leže basnoslovna suma
Slušaj vest
Bosanski košarkaš Jusuf Nurkić potpisao je novi dvogodišnji ugovor sa Jutom, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).
Nurkić u dresu Jute. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Alex Goodlett / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Poznati insajder Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) Šams Čaranija naveo je da novi ugovor 31-godišnjeg bosanskog centra vredi ukupno 22 miliona dolara.
Nurkić je u Jutu došao u junu prošle godine iz Šarlota, a u regularnom delu prethodne sezone je, na ukupno 41 odigranoj utakmici, u proseku beležio 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija.
Reaguj
Komentariši