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 Bosanski košarkaš Jusuf Nurkić potpisao je novi dvogodišnji ugovor sa Jutom, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).

Nurkić u dresu Jute. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Alex Goodlett / Getty images / Profimedia

 Poznati insajder Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) Šams Čaranija naveo je da novi ugovor 31-godišnjeg bosanskog centra vredi ukupno 22 miliona dolara.

Nurkić je u Jutu došao u junu prošle godine iz Šarlota, a u regularnom delu prethodne sezone je, na ukupno 41 odigranoj utakmici, u proseku beležio 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija.

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