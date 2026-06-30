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Košarkaš Golden Stejta Kristaps Porcingis potpisao je novi dvogodišnji ugovor sa klubom iz San Franciska, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).

Nikola Jokić protiv Golden Stejta Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

 Poznati insajder Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), novinar ESPN-a Šams Čaranija naveo je da novi dvogodišnji ugovor 30-godišnjeg letonskog centra vredi ukupno 40 miliona dolara, kao i da sadrži "igračku" opciju za drugu sezonu, što znači da će Porzingis jednostrano odlučiti da li će igrati za Golden Stejt u sezoni 2027/28.

Porzingis je u Golden Stejt došao u februaru ove godine iz Atlante, a u toku regularnog dela prethodne sezone je, na ukupno 15 odigranih utakmica za Voriorse, u proseku beležio 16,1 poen, 5,3 skoka i 2,3 asistencije.

Letonski centar je u NBA ligi igrao i za Boston, Vašington, Dalas i Njujork.

Sa Seltiksima je 2024. godine osvojio titulu prvaka NBA lige, dok je kao član Niksa u sezoni 2017/18 bio izabran za ol-stara tog takmičenja.

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