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"Kada si nam se pridružio 2018. godine, nismo imali pojma kuda će nas ovo putovanje odvesti. Ali od prvog dana bilo je jasno da nisi došao ovde samo da bi igrao košarku, bio si predodređen da zauzmeš mnogo veće mesto u našim životima", naveo je Efes u saopštenju.

"Zajedno smo sanjali, a onda su se ti snovi pretvorili u stvarnost. Bezbroj trofeja, pobeda, istorijskih partija i, naravno, rekorda, pre svega dve titule Evrolige", dodao je turski klub.

Larkin je pomogao Efesu da osvoji dve titule u Evroligi, 2021. i 2022. godine, kao i tri trofeja u turskoj ligi, jedan Kup Turske i četiri Superkupa Turske.

1/4 Vidi galeriju Šejn Larkin protiv Panatinaikosa Foto: Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia, Giorgos Arapekos/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Danas se ne opraštamo samo od košarkaša, već od uzora za toliko dece i primernog sportiste koji će uvek zauzimati veoma posebno mesto u istoriji našeg kluba. Hvala ti puno na svemu što si nam pružio, Šejn", zaključio je Efes u saopštenju.

Po navodima medija, Larkin će ostati u Turskoj i karijeru će nastaviti u Fenerbahčeu.