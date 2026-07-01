Slušaj vest

Košarkaški klub Bešiktaš i američki bek Brajnton Lemar zvanično su prekinuli saradnju, čime je turski velikan nastavio ozbiljno “čišćenje” rostera pred novu sezonu u kojoj ponovo cilja visok plasman u Evroligi.

Istanbulci su potvrdili odlazak bivšeg igrača Cedevita Olimpije putem svojih zvaničnih kanala, uz kratku poruku zahvalnosti za period proveden u crno-belom dresu.

Kratka epizoda u Bešiktašu

Lemar je u Bešiktaš stigao kao pojačanje za spoljne pozicije, ali nikada nije uspeo da u potpunosti “zakuca” mesto u rotaciji. Iako je imao korektne brojke, njegova uloga često je bila promenljiva i nepredvidiva.

U Evrokupu je beležio oko 9,6 poena po meču, dok je u turskoj Superligi podizao učinak na nešto više od 10 poena po utakmici, što je povremeno otvaralo pitanja o njegovoj minutaži.

Ipak, uprkos solidnom učinku, američki bek nije uspeo da postane stabilna prva opcija u timu, pa je rastanak došao kao logičan sled događaja.

Činjenica da mu je ugovor isticao na kraju sezone dodatno je ubrzala odluku kluba, koji već planira nova pojačanja i rekonstrukciju ekipe.