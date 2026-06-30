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Mesina je tokom šest i po od tih sedam sezona obavljao dvostruku ulogu, pošto je bio trener i predsednik košarkaških operacija, pre nego što se povukao sa klupe krajem novembra 2025. godine i prepustio je Pepeu Poeti.

Na funkciji predsednika košarkaških operacija ostao je do kraja sezone 2025/26.

Kao glavni trener, Mesina je predvodio Milano do tri titule prvaka Italije (2022, 2023, 2024), dva Kupa Italije (2021, 2022) i tri Superkupa Italije (2020, 2024, 2025).

1/6 Vidi galeriju Etore Mesina Foto: Marco Brondi / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport

Takođe je vratio tim na Fajnal-for Evrolige 2021. godine, što je bilo prvo učešće kluba na završnom turniru još od 1992. godine.

"Na kraju produktivne sedmogodišnje saradnje, Milano želi da zahvali Etoreu Mesini na njegovom radu u dvostrukoj ulozi glavnog trenera i predsednika košarkaških operacija, kao i na doprinosu koji je omogućio klubu da raste kako na terenu, tako i van njega, na tehničkom i organizacionom nivou", navodi se u saopštenju Milana.

Klub je, navodeći šta je sve osvojeno pod njegovim vođstvom, istakao da će Mesina "uvek zauzimati istaknuto mesto u istoriji kluba".