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Naime prema informacijama koje je prvi preneo ESPN, Lebron je obavestio Los Angeles Lakerse da franšiza može da nastavi bez njega, jer je njegova odluka da karijeru nastavi u drugoj sredini.

Treći meč polufinala Zapada, Lejkersi - Oklahoma Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia

- Lebron Džejms će nastaviti NBA karijeru u sezoni 2026/27, ali napušta Lejkerse i prelazi u drugi klub LeBron Džejms će nastaviti svoju NBA karijeru i u sezoni 2026/27, ali je obavestio Los Angeles Lakerse da franšiza može da nastavi bez njega jer će igrati u drugom timu, javlja dobro obavešteni novinar ESPN-a Šems Čaranija.

Iako se dugo spekulisalo o mogućem kraju njegove ere u NBA ligi, Lebron je ovim potezom jasno stavio do znanja da još uvek nije završio sa najjačom ligom sveta, ali i da sledi veliki preokret u njegovoj karijeri.

Koji će biti naredni klub legendarnog Amerikanca, ostaje da se vidi. Sve zavisi od Džejmsa.

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