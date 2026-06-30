KAKVA BOMBA IZ NBA - LEBRON DŽEJMS NE ZAVRŠAVA KARIJERU: Kralj poslao poruku Lejkersima koja je sve šokirala...
Naime prema informacijama koje je prvi preneo ESPN, Lebron je obavestio Los Angeles Lakerse da franšiza može da nastavi bez njega, jer je njegova odluka da karijeru nastavi u drugoj sredini.
- Lebron Džejms će nastaviti NBA karijeru u sezoni 2026/27, ali napušta Lejkerse i prelazi u drugi klub LeBron Džejms će nastaviti svoju NBA karijeru i u sezoni 2026/27, ali je obavestio Los Angeles Lakerse da franšiza može da nastavi bez njega jer će igrati u drugom timu, javlja dobro obavešteni novinar ESPN-a Šems Čaranija.
Iako se dugo spekulisalo o mogućem kraju njegove ere u NBA ligi, Lebron je ovim potezom jasno stavio do znanja da još uvek nije završio sa najjačom ligom sveta, ali i da sledi veliki preokret u njegovoj karijeri.
Koji će biti naredni klub legendarnog Amerikanca, ostaje da se vidi. Sve zavisi od Džejmsa.