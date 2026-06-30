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Nakon što je potvrđeno da je Lebron Džejms napustio Los Anđeles Lejkerse, među prvima se oglasio njegov doskorašnji saigrač Luka Dončić, koji se od jednog od najvećih košarkaša svih vremena oprostio emotivnom porukom na društvenim mrežama.

Slovenački reprezentativac objavio je fotografiju na kojoj grli Lebrona posle utakmice, uz kratku, ali snažnu poruku:

1/6 Vidi galeriju Hjuston - Lejkersi, Luka Dončić Foto: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

- Bila mi je čast da igram s tobom i učim od tebe - napisao je Dončić u emotivnom tonu na fotografiji gde je zagrljen sa svojim idolom.

Dončićeve reči jasno pokazuju koliko mu je značio period proveden uz četvorostrukog NBA šampiona, koji je tokom više od dve decenije karijere bio uzor brojnim generacijama košarkaša.

Iako su zajedno proveli relativno kratak period u dresu Lejkersa, Dončić nije krio koliko ceni iskustvo koje je stekao igrajući uz jednog od najboljih igrača u istoriji košarke.

Luka Dončić se emotivno oprostio od Lebrona Džejmsa Foto: Printscreen/Instagram/lukadoncic

Odlazak Lebrona Džejmsa označava kraj jedne ere u Los Anđelesu, dok će Luka Dončić predvoditi novu fazu Lejkersa. Njegova oproštajna poruka brzo je privukla pažnju navijača, koji su je protumačili kao iskren izraz poštovanja prema legendarnom saigraču.

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