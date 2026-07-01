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Australijski košarkaš Džok Lendejl postigao je dogovor sa Atlantom o novom jednogodišnjem ugovoru vrednom 14 miliona dolara, preneo je AP pozivajući se na izvor upoznat sa pregovorima.

Kako je navedeno, ugovor ne može zvanično da bude potpisan niti objavljen pre 6. jula, u skladu sa pravilima NBA lige.

1/4 Vidi galeriju Džok Lendejl Foto: Todd Kirkland / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Atlanta je napravila prostor u budžetu tako što nije iskoristila timsku opciju vrednu 24,3 miliona dolara za krilnog igrača Džonatana Kamingu, koji je tako postao slobodan agent.

Lendejl je prošle sezone u dresu Atlante odigrao 23 utakmice u regularnom delu šampionata i prosečno beležio 9,1 poen i 4,1 skok, ali je zbog uganuća desnog zgloba propustio plej-of seriju protiv Njujorka. U Atlantu je stigao 4. februara iz Jute, dan nakon što je u sklopu razmene osam igrača trejdovan iz Memfisa u Jutu.

Ukupno je prošle sezone, igrajući za Memfis i Atlantu, nastupio na 68 utakmica i ostvario rekorde karijere sa prosekom od 10,6 poena i 5,7 skokova po meču.

Tridesetogodišnji Australijanac u pet NBA sezona prosečno beleži 6,6 poena i 3,9 skokova.

Atlanta je u utorak i zvanično potvrdila dolazak beka Devina Kartera i pika druge runde drafta 2033. godine iz Sacramenta. U suprotnom smeru Sakramento je dobio prava na Alfu Kabu, kojeg je Atlanta izabrala u drugoj rundi NBA drafta 2017. godine.

Karter (24), izbor prve runde drafta 2024. godine, prošle sezone je na 38 utakmica, od kojih je 12 počeo kao starter, prosečno beležio 8,9 poena.