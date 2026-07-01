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Denver Nagetsi moraće u novu sezonu bez jednog od najvažnijih igrača iz rotacije.

Iskusni šuter Tim Hardavej Džunior napustio je Kolorado i kao slobodan igrač potpisao jednogodišnji ugovor sa Majami Hitom, objavio je najpoznatiji NBA insajder Šems Čaranija.

Prema navodima američkih medija, Hardavej je sa Majamijem dogovorio jednogodišnju saradnju vrednu 6,5 miliona dolara, a u ekipi sa Floride očekuju da svojim šutem za tri poena dodatno ojača spoljnu liniju.

Njegov odlazak predstavlja ozbiljan udarac za Denver, pošto je prošle sezone bio jedan od najpouzdanijih igrača sa klupe. Iskusni bek prosečno je beležio 13,5 poena, uz odličnih 40,7 odsto šuta za tri poena, a sezonu je završio na trećem mestu u glasanju za najboljeg šestog igrača NBA lige.

Hardavej je često bio jedno od glavnih napadačkih rešenja kada je Nikola Jokić odmarao, a svojim iskustvom i šutem donosio je potrebnu širinu u igri Nagetsa.

Sada će Denver morati da pronađe novu opciju u rotaciji, dok američki mediji već spekulišu da će uprava krenuti u potragu za iskusnim šuterom koji bi mogao da popuni prazninu nastalu odlaskom Hardaveja.

Majami je, s druge strane, nastavio da pojačava tim uoči nove sezone, a Hardavej bi trebalo da bude jedno od važnih oružja u napadu zahvaljujući reputaciji jednog od najboljih šutera među slobodnim igračima ovog leta.