Slušaj vest

Darko Rajaković dobio je igrača kakvog priželjkuje svaki trener! Toronto Reptorsi završili su jedan od najvećih trejdova ovog leta i u svoje redove vratili Kavaja Lenarda, čoveka koji je franšizi 2019. doneo jedinu NBA titulu.

1/8 Vidi galeriju Proslavljeni NBA as - Kavaj Lenard Foto: AP

Prema informacijama koje su objavili američki insajderi, Los Anđeles Klipersi će u zamenu dobiti Brendona Ingrama, Grejdija Dika, dva pika prve runde, pravo na zamenu jednog pika prve runde i još dva pika druge runde drafta. Trejd će biti ozvaničen po završetku lekarskih pregleda.

Lenard se tako posle sedam godina vraća u Toronto, gde je u jedinoj sezoni provedenoj u dresu Reptorsa ispisao istoriju kluba. Predvodio je ekipu do prve i jedine šampionske titule u NBA ligi, a uz to je poneo i priznanje za najkorisnijeg igrača finalne serije.

Iako je poslednjih godina imao velikih problema sa povredama, prošla sezona pokazala je da je i dalje među najboljim košarkašima planete. U proseku je beležio 27,9 poena po utakmici, odigrao je 65 mečeva, bio je sedmi u glasanju za MVP nagradu i izabran u drugu najbolju petorku NBA lige.

Američki mediji navode da je Lenard želeo dugoročnu budućnost samo u dva kluba – Klipersima ili upravo Torontu. Kako u Los Anđelesu nije dobio garancije da će ostati deo projekta, Reptorsi su iskoristili priliku i vratili igrača koji je zauvek promenio istoriju franšize.

Za Darka Rajakovića ovo je ogroman vetar u leđa. Srpski stručnjak sada će na raspolaganju imati dvostrukog NBA šampiona, dvostrukog MVP-ja finala i jednog od najboljih defanzivaca moderne košarke, dok Toronto ovim potezom jasno poručuje da želi da se vrati u borbu za sam vrh Istočne konferencije.