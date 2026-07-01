NBA EKSPLOZIJA - RAJAKOVIĆ DOBIO ZVER OD IGRAČA! Toronto završio trejd koji je uzdrmao Ameriku!
Darko Rajaković dobio je igrača kakvog priželjkuje svaki trener! Toronto Reptorsi završili su jedan od najvećih trejdova ovog leta i u svoje redove vratili Kavaja Lenarda, čoveka koji je franšizi 2019. doneo jedinu NBA titulu.
Prema informacijama koje su objavili američki insajderi, Los Anđeles Klipersi će u zamenu dobiti Brendona Ingrama, Grejdija Dika, dva pika prve runde, pravo na zamenu jednog pika prve runde i još dva pika druge runde drafta. Trejd će biti ozvaničen po završetku lekarskih pregleda.
Lenard se tako posle sedam godina vraća u Toronto, gde je u jedinoj sezoni provedenoj u dresu Reptorsa ispisao istoriju kluba. Predvodio je ekipu do prve i jedine šampionske titule u NBA ligi, a uz to je poneo i priznanje za najkorisnijeg igrača finalne serije.
Iako je poslednjih godina imao velikih problema sa povredama, prošla sezona pokazala je da je i dalje među najboljim košarkašima planete. U proseku je beležio 27,9 poena po utakmici, odigrao je 65 mečeva, bio je sedmi u glasanju za MVP nagradu i izabran u drugu najbolju petorku NBA lige.
Američki mediji navode da je Lenard želeo dugoročnu budućnost samo u dva kluba – Klipersima ili upravo Torontu. Kako u Los Anđelesu nije dobio garancije da će ostati deo projekta, Reptorsi su iskoristili priliku i vratili igrača koji je zauvek promenio istoriju franšize.
Za Darka Rajakovića ovo je ogroman vetar u leđa. Srpski stručnjak sada će na raspolaganju imati dvostrukog NBA šampiona, dvostrukog MVP-ja finala i jednog od najboljih defanzivaca moderne košarke, dok Toronto ovim potezom jasno poručuje da želi da se vrati u borbu za sam vrh Istočne konferencije.