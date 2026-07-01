Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović ima novi klub.
NBA
SVE SMO MOGLI DA ZAMISLIMO, SAMO OVO NE! Bogdan Bogdanović ima novi klub! Nastavlja karijeru tamo gde ga niko nije očekivao
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Puno se pričalo o budućnosti Bogdana Bogdanovića, pogotovo nakon što je postalo izvesno da će Los Anđeles Klipersi iskoristiti opciju za raskid ugovora sa njim.
Pominjao se odlazak kod Nikole Jokića u Denver, povratak u Evropu, Partizan, Fenerbahče, ili Panatinaikos koji je nedavno preuzeo Željko Obradović, međutim, srpski bek će karijeru nastaviti u ekipi koja nije uopšte bila "na radaru", barem ne u javnosti.
Hjuston - Klipresi, Bogdan Bogdanović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
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Prema rečima uvek dobro informisanog Šamsa Čaranije, Bogdanović će sledeće sezone igrati za Hjuston Roketse.
Bogdanović će započeti i 10. sezonu u SAD i tako obezbediti pravo na maksimalnu NBA penziju.
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