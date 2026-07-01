KRALJ SE OPROSTIO OD LEJKERSA! Lebron posle osam godina napustio tim iz LA, pa poslao emotivnu poruku: Nadam se da sam bar neke...
Jedan od najvećih košarkaša svih vremena, četvorostruki NBA šampion i najbolji strelac u istoriji lige, Lebron Džejms, završio je svoje poglavlje u Los Anđeles Lejkersima nakon osam sezona provedenih u dresu slavnog kluba.
Džejms je u Lejkersima ostavio dubok trag, a vrhunac je stigao 2020. godine, kada je predvodio tim do šampionske titule u specifičnim uslovima "balona" tokom pandemije koronavirusa.
Pre dolaska u Los Anđeles, nosio je dres Klivlend Kavalirsa u dva mandata, dok je četiri sezone igrao i za Majami Hit, gde je takođe osvajao NBA titule i gradio status jedne od najvećih zvezda u istoriji košarke.
Klub iz Los Anđelesa se ubrzo oglasio i zahvalio svom dugogodišnjem lideru, ističući njegov ogroman doprinos, šampionsku titulu i uticaj na generacije navijača, uz poruku da će njegovo ime zauvek ostati deo istorije franšize.
Nakon što je objavljeno da se njegova era u Lejkersima završava, Lebron se oglasio emotivnom porukom na društvenim mrežama:
"Ne, hvala vama! Zaista mi je bila čast da nosim ljubičasto-zlatni dres i pokušam da nastavim tradiciju veličine i nasleđa svih koji su bili pre mene. Nadam se da sam tokom svog boravka učinio ponosnim bar neke od navijača"
Odlazak Lebrona označava kraj jedne od najuticajnijih era u modernoj NBA ligi, a naredni potezi jednog od najboljih igrača svih vremena sada su u centru pažnje svetske košarkaške javnosti.