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Jedan od najvećih košarkaša svih vremena, četvorostruki NBA šampion i najbolji strelac u istoriji lige, Lebron Džejms, završio je svoje poglavlje u Los Anđeles Lejkersima nakon osam sezona provedenih u dresu slavnog kluba.

Džejms je u Lejkersima ostavio dubok trag, a vrhunac je stigao 2020. godine, kada je predvodio tim do šampionske titule u specifičnim uslovima "balona" tokom pandemije koronavirusa.

Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia in lump sum up to 1/8 1400 x 934px Immediatel, GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

Pre dolaska u Los Anđeles, nosio je dres Klivlend Kavalirsa u dva mandata, dok je četiri sezone igrao i za Majami Hit, gde je takođe osvajao NBA titule i gradio status jedne od najvećih zvezda u istoriji košarke.

Klub iz Los Anđelesa se ubrzo oglasio i zahvalio svom dugogodišnjem lideru, ističući njegov ogroman doprinos, šampionsku titulu i uticaj na generacije navijača, uz poruku da će njegovo ime zauvek ostati deo istorije franšize.

Nakon što je objavljeno da se njegova era u Lejkersima završava, Lebron se oglasio emotivnom porukom na društvenim mrežama:

"Ne, hvala vama! Zaista mi je bila čast da nosim ljubičasto-zlatni dres i pokušam da nastavim tradiciju veličine i nasleđa svih koji su bili pre mene. Nadam se da sam tokom svog boravka učinio ponosnim bar neke od navijača"

Odlazak Lebrona označava kraj jedne od najuticajnijih era u modernoj NBA ligi, a naredni potezi jednog od najboljih igrača svih vremena sada su u centru pažnje svetske košarkaške javnosti.

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