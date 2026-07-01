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Nikola Jokić, novi kapiten reprezentacije Srbije, sa saigračima je nedavno posetio jednu beogradsku kafanu.

Somborac je pokazao još jednom da voli dobar provod, a ovaj put je uživao u nastupu Uroša Živkovića.

Kako navodi "Mondo" Jokić nije skidao osmeh sa lica, a na snimku koji je nastao tokom večeri vidi se da je centar Denvera posebno zadovoljan bio u trenucima kada je Živković pevao pesmu "Prokleta je Amerika".

Takođe, u jednom trenutku Jokić je izgrlio Živkovića, što govori o tome da je zaista uživao.

Pogledajte kako je to izgledalo:

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"Prokleta je Amerika i zlato sto sja": Jokić se provodi u Beogradu, Uroš Živković mu peva na uvce, on pao u sevdah Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

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Bonus video:

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Jokić na treningu Srbije Izvor: Meridian sport