Nikola Jokić je uživao u beogradskoj kafani, gde je izgrlio pevača Uroša Živkovića tokom nastupa.
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NIKOLA JOKIĆ IZGRLIO POZNATOG PEVAČA U KAFANI! Somborac izašao u provod sa saigračima, kada je čuo ovu pesmu...
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Nikola Jokić, novi kapiten reprezentacije Srbije, sa saigračima je nedavno posetio jednu beogradsku kafanu.
Somborac je pokazao još jednom da voli dobar provod, a ovaj put je uživao u nastupu Uroša Živkovića.
Kako navodi "Mondo" Jokić nije skidao osmeh sa lica, a na snimku koji je nastao tokom večeri vidi se da je centar Denvera posebno zadovoljan bio u trenucima kada je Živković pevao pesmu "Prokleta je Amerika".
Takođe, u jednom trenutku Jokić je izgrlio Živkovića, što govori o tome da je zaista uživao.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Bonus video:
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