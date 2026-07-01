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Tejlor bio je jedna od ključnih figura u istorijskom plasmanu Valensije na fajnal-for Evrolige prošle sezone, beležeći prosečno 11,8 poena, 4,4 skoka i indeks korisnosti od 13,6 na 40 utakmica.

1/4 Vidi galeriju Valensija - Real Madrid 90:105, polufinale fajnal-fora Evrolige Foto: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Bio je podjednako produktivan i u španskom prvenstvu, gde je postizao 11,7 poena i 4,0 skokova na 34 utakmice. On je sa Valensijom osvojio titule u ACB ligi i Superkupu Španije.

Pre dolaska u Valensiju, Tejlor je proveo dve sezone u Unikahi iz Malage, a igrao je još i za Makabi iz Tel Aviva, Strazbur i Đironu.