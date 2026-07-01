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Košarkaški klub Asvel saopštio je danas da je Nik Vajler-Beb novi igrač tog kluba. Vajler-Bab je sa Asvelom potpisao dvogodišnji ugovor.

Ovaj 30-godišnji košarkaš u Asvel stiže iz Efesa, gde je prošle sezone prosečno beležio 7,7 poena, 4,8 asistencija i 1,2 ukradene lopte na 37 utakmica Evrolige.

1/5 Vidi galeriju Asvel - Crvena zvezda Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Bio je lider tima po asistencijama i ukradenim loptama, dok je po broju ukradenih lopti zauzeo šesto mesto u ligi.