”To je bilo za mnoge igrače i za nas iz stručnog štaba prva utakmica i videla se jedna doza pritiska. Ključna stvar će biti pristup. Mora pristup da bude ozbiljan od prve sekunde i da radimo ono što smo spremili sada sa iskusnijim igračima. Trebalo bi da bude lakše i po pitanju iznošenja informacija i pripreme za utakmicu”, rekao je selektor Dušan Alimpijević pred večerašnju utakmicu.