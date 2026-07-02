NIKOLA JOKIĆ VEČERAS OBLAČI DRES ORLOVA! Evo gde možete da gledate utakmicu Švajcarska - Srbija!
Naša selekcija je u novembru savladala Švajcarce posle velikog preokreta na debiju Dušana Alimpijevića na mestu selektora.
”To je bilo za mnoge igrače i za nas iz stručnog štaba prva utakmica i videla se jedna doza pritiska. Ključna stvar će biti pristup. Mora pristup da bude ozbiljan od prve sekunde i da radimo ono što smo spremili sada sa iskusnijim igračima. Trebalo bi da bude lakše i po pitanju iznošenja informacija i pripreme za utakmicu”, rekao je selektor Dušan Alimpijević pred večerašnju utakmicu.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena Sport Premium 2, dok tekstualni prenos ovog susreta možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.
Podsetimo, četiri dana kasnije, naš tim dočekuje Bosnu i Hercegovinu u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu.
Na spisku za večerašnju utakmicu nalaze se sledeći igrači:
Centri i krila: Nikola Jokić, Nikola Jović, Dušan Ristić, Uroš Plavšić, Dejan Davidovac, Nikola Tanasković, Nemanja Dangubić.
Bekovi: Aleksa Avramović, Nikola Đurišić, Stefan Momirov, Arijan Lakić, Jovan Novak, Filip Barna.