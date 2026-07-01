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Sada je i zvanično, kubanski centar Hasijel Rivero više nije košarkaš Crvene zvezde, saopštio je klub sa Malog Kalemegdana!

Iako su crveno-beli u ugovoru sa snažnim centrom imali opciju produžetka saradnje na još jednu sezonu, rukovodstvo i stručni štab su se ipak opredelili da je ne aktiviraju.

- Kubanski centar Hasiel Rivero neće naredne sezone nositi dres KK Crvena zvezda Meridianbet.

KK Crvena zvezda imao je potpisan ugovor na 1+1 sezonu sa Riverom, ali neće iskoristiti opciju produžetka saradnje za takmičarsku sezonu 2026-2027.

1/4 Vidi galeriju Hasijel Rivero Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Klub se ovom prilikom zahvaljuje Hasielu na svemu što je učinio noseći crveno- beli dres, i želi mu puno zdravlja, sreće i uspeha u nastavku karijere.

KK Crvena zvezda Meridinbet o svim daljim aktivnostima vezanim za takmičarski sastav u sezoni 2026-2027, oglašavaće se isključivo na zvaničnim nalozima kluba - stoji u saopštenju crveno-belih.