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"Real Madrid se zahvaljuje Lajlsu na posvećenosti, profesionalizmu i drugarstvu koje je pokazao tokom cele sezone i želi njemu i celoj njegovoj porodici puno sreće u ovom novom poglavlju njihovih života", piše u saopštenju španskog kluba.

Lajls (30) je u Real Madrid došao pred početak prošle sezone, u kojoj je u Evroligi u proseku beležio 13,5 poena, 4,5 skokova i 1,5 asistencija.

Američki krilni centar je sa Realom ove godine nastupao i na Fajnal-foru Evrolige, na kom je upisao 17 poena i sedam skokova u polufinalu protiv Valensije, i 24 poena i osam skokova u finalu protiv Olimpijakosa.

(Beta)