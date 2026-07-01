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Lebron Džejms je napustio Los Anđeles Lejkerse, a već su se pojavile spekulacije da bi legendarni košarkaš mogao da postane saigrač Nikole Jokića.

1/4 Vidi galeriju Drugi meč NBA plej-ofa, Lebron Džejms Foto: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia



Niko ne zna gde će Lebron Džejms nastaviti karijeru i u 42. godini igrati košarku, pa su krenula nagađanjia gde bi Džejms mogao da ode.

Tako se javio i Brajan Vindhorst, novinar "ESPN-a", koji je naveo da bi Lebron bio spreman da dođe u Denver čak i za manji ugovor, samo da bi igrao sa Jokićem.

Odavno verujem da bi, ako postoji neka iznenađujuća opcija za Lebrona Džejmsa, pod uslovom da bude spreman na određeni finansijski ustupak, to mogao da bude Denver.

Lebron je hvalio Jokića, često smo čuli kako ga naziva "jednim od najvećih igrača svih vremena".

Nagetsi se nisu oglasili, a u redu za Lebrona Džejmsa stoje Golden Stejt Voriorsi, gde mi mogao da igra sa Karijem, Klivlend Kavalirsi, Majami Hit kao i Minesota Timbervulvsi.