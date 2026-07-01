Makedonski košarkaš Nenad Dimitrijević novi je igrač Arisa, saopštio je grčki klub.
Košarka
DVOGODIŠNJI UGOVOR: Dimitrijević novo pojačanje Arisa
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Dimitrijević (28) je u Aris stigao iz Bajern Minhena, a sa klubom iz Soluna je potpisao dvogodišnji ugovor.
Makedonski plejmejker je u Evroligi prošle sezone u proseku beležio 11 poena, 4,1 asistenciju i 2,3 skoka.
U Bajern je došao iz Zenita iz Sankt Peterburga, dok je u karijeri igrao i za Olimpiju iz Milana, Uniks iz Kazanja, Valensiju i Huventud.
Aris će u predstojećoj sezoni igrati i u Evrokupu, pod vođstvom trenera Vasilisa Spanulisa.
(Beta)
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