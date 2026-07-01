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Slovenački košarkaški stručnjak Domen Zevnik novi je trener Krke, saopštio je klub iz Novog Mesta.

Jakara je danas napustio Krku, a klub je saopštio da će on karijeru nastaviti "u inostranstvu".

"Ovim imenovanjem klub želi da osigura kontinuitet u radu koji je uspostavio dosadašnji trener Dejan Jakara", piše u saopštenju Krke.

Zevnik je bio član stručnog štaba reprezentacije Slovenije na Evropskom prvenstvu 2025. godine i u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine, a trenutno je i selektor omladinske reprezentacije te zemlje.

Reprezentaciju Slovenije do 20 godina vodio je do srebrne medalje na Evropskom prvenstvu 2024. godine.

Direktor Krke Jure Balažić rekao je da je Zevnik već ostavio "značajan trag" u tom klubu, kao i da se istakao radom sa mlađim selekcijama i u stručnom štabu Jakare.

"Domen Zevnik je zaslužio priliku da nastavi posao koji je Dejan Jakara uspešno obavljao", naveo je Balažić.

Krka je prethodnu sezonu u regionalnoj ABA ligi završila na petom mestu na tabeli plej-auta sa skorom 10/16, dok je u finalu plej-ofa prvenstva Slovenije, kao i u finalu nacionalnog kupa, izgubila od Cedevita Olimpije.

(Beta)