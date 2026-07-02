SRBIJA DOBILA NOVOG KOŠARKAŠA U NBA! Najbolji igrač ABA lige ide u najjaču ligu na svetu! Evo gde će igrati
Srpski košarkaš Bogoljub Marković novi je igrač Milvokija, saopštio je taj član Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).
Baksi su u svom saopštenju naveli da su sa 20-godišnjim srpskim krilnim centrom potpisali "višegodišnji ugovor".
Milvoki je Markovića izabrao kao 47. pika na NBA draftu 2025. godine, ali je srpski krilni centar i nakon toga ostao u Megi, za koju je igrao od 2023. godine.
Marković je kao član Mege u prethodnoj sezoni bio izabran za najkorisnijeg igrača (MVP) i najboljeg mladog igrača regionalne ABA lige.
Milvoki je prošlu sezonu završio na 11. mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa skorom 32/50.
Klub iz Viskonsina je nedavno ostao bez dvostrukog MVP-a NBA lige Janisa Adetokumba, koji igra na istoj poziciji kao Marković.
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