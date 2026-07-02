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Srpski košarkaš Bogoljub Marković novi je igrač Milvokija, saopštio je taj član Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

Baksi su u svom saopštenju naveli da su sa 20-godišnjim srpskim krilnim centrom potpisali "višegodišnji ugovor".

Milvoki je Markovića izabrao kao 47. pika na NBA draftu 2025. godine, ali je srpski krilni centar i nakon toga ostao u Megi, za koju je igrao od 2023. godine.

1/5 Vidi galeriju Bogoljub Marković Foto: ABA liga / Dragana Stjepanović

Marković je kao član Mege u prethodnoj sezoni bio izabran za najkorisnijeg igrača (MVP) i najboljeg mladog igrača regionalne ABA lige.

Milvoki je prošlu sezonu završio na 11. mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa skorom 32/50.

Klub iz Viskonsina je nedavno ostao bez dvostrukog MVP-a NBA lige Janisa Adetokumba, koji igra na istoj poziciji kao Marković.

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