Slušaj vest

Ovu informaciju je preneo "ESPN".

Seltiksi su od Seventisiksersa zauzvrat dobili Pola Džordža, dva pika prve runde i dva pika druge runde NBA drafta.

Pikovi prve runde su sa draftova 2028. i 2031. godine, dok su pikovi druge runde sa draftova 2028. i 2030. godine.

Džejlena Brauna je Boston izabrao kao trećeg pika na draftu 2016. godine, a 29-godišnji bek je u toku regularnog dela prethodne sezone u proseku beležio 28,7 poena, 6,9 skokova i 5,1 asistenciju, kao i bio izabran za člana druge najbolje petorke Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

Američki bek je 2024. godine sa Bostonom osvojio titulu prvaka NBA lige, a te godine je bio izabran i za najkorisnijeg igrača (MVP) finala plej-ofa, i za najkorisnijeg igrača finala Istočne konferencije.

U Boston je tako stigao devetostruki ol-star NBA lige, 36-godišnji Pol Džordž, koji je u toku regularnog dela prošle sezone u proseku beležio 17,3 poena, 5,3 skoka i 3,6 asistencija.

Ne propustiteKošarkaSRBIJA DOBILA NOVOG KOŠARKAŠA U NBA! Najbolji igrač ABA lige ide u najjaču ligu na svetu! Evo gde će igrati
Bogoljub Marković
KošarkaNIKOLA JOKIĆ VEČERAS OBLAČI DRES ORLOVA! Evo gde možete da gledate utakmicu Švajcarska - Srbija!
Ognjen Dobrić i Nikola Jokić
KošarkaKRKA IMA NOVOG TRENERA: Domen Zevnik menja Dejana Jakaru
WhatsApp Image 2025-01-05 at 18.32.49_cbe8849a.jpg
KošarkaDVOGODIŠNJI UGOVOR: Dimitrijević novo pojačanje Arisa
Nenad Dimitrijević