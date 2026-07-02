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Ovu informaciju je preneo "ESPN".

Seltiksi su od Seventisiksersa zauzvrat dobili Pola Džordža, dva pika prve runde i dva pika druge runde NBA drafta.

Pikovi prve runde su sa draftova 2028. i 2031. godine, dok su pikovi druge runde sa draftova 2028. i 2030. godine.

Džejlena Brauna je Boston izabrao kao trećeg pika na draftu 2016. godine, a 29-godišnji bek je u toku regularnog dela prethodne sezone u proseku beležio 28,7 poena, 6,9 skokova i 5,1 asistenciju, kao i bio izabran za člana druge najbolje petorke Američke profesionalne košarkaške lige (NBA).

Američki bek je 2024. godine sa Bostonom osvojio titulu prvaka NBA lige, a te godine je bio izabran i za najkorisnijeg igrača (MVP) finala plej-ofa, i za najkorisnijeg igrača finala Istočne konferencije.