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Tokom noći između srede i četvrtka se pojavila informacija da je doskorašnji košarkaš Mege potpisao ugovor sa Milvokijem.

Baksi su odlučili da pruže poverenje Bogoljubu Markoviću nakon što je u ABA ligi proglašen za MVP-a, najbojeg mladog košarkaša i člana idealne petorke.

U dresu Mege je u toku prethodne sezone beležio 18,9 poena, 8,9 skokova, 2,6 asistencija i po jednu ukradenu loptu i blokadu za blizu 32 minuta po utakmici.

Milvoki je mladog košarkaša, koji će 12. jula proslaviti 21. rođendan, izabrao kao 47. pika na draftu 2025. godine, a sada je odlučio da ga definitivno dovede u svoje redove.

1/5 Vidi galeriju Bogoljub Marković Foto: ABA liga / Dragana Stjepanović

Prema informacijama iz SAD, Marković je potpisao takozvani "ruki" ugovor, odnosno ugovor koji je namenjen novajlijama u ligi.

Prema tom ugovoru u trajanju od četiri godine, trebalo bi da zaradi 9,3 miliona dolara.

Bogoljub je debitovao za reprezentaciju Srbije krajem 2024. godine. Nažalost, neće moći da pomogne reprezentaciji na utakmicama kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine.

Ali, izvesno je, radi se o košarkašu koji predstavlja budućnost, ali i sadašnjost nacionalnog tima.

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