Košarkaški klub Partizan objavio je da je američki krilni centar Dilan Ostekovski iskoristio izlaznu klauzulu iz ugovora i postao slobodan igrač.
Košarka
AMERIKANAC AKTIVIRAO IZLAZNU KLAUZULU: Dilan Osetkovski napušta Partizan
Slušaj vest
Informaciju je potvrdio i njegov agent Miodrag Ražnatović, koji je naveo da je Osetkovski obavestio klub da koristi mogućnost jednostranog raskida saradnje predviđenu ugovorom.
Osetkovski je u Partizan stigao prošlog leta iz španske Unikahe, ali je njegov boravak u Beogradu obeležila i doping suspenzija.
Tokom prošle sezone zbog ranijeg slučaja vezanog za marihuanu odradio je sedmodnevnu suspenziju, zbog čega je propustio jednu utakmicu. Po povratku u tim potpisao je novi ugovor koji je sadržao izlazne klauzule za obe strane.
Ugovorom je bilo predviđeno da i klub i igrač mogu da raskinu saradnju bez finansijskih posledica, a tu mogućnost ovog puta iskoristio je Osetkovski.
(Beta)
Reaguj
Komentariši