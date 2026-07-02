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Informaciju je potvrdio i njegov agent Miodrag Ražnatović, koji je naveo da je Osetkovski obavestio klub da koristi mogućnost jednostranog raskida saradnje predviđenu ugovorom.

Osetkovski je u Partizan stigao prošlog leta iz španske Unikahe, ali je njegov boravak u Beogradu obeležila i doping suspenzija.

Tokom prošle sezone zbog ranijeg slučaja vezanog za marihuanu odradio je sedmodnevnu suspenziju, zbog čega je propustio jednu utakmicu. Po povratku u tim potpisao je novi ugovor koji je sadržao izlazne klauzule za obe strane.

Ugovorom je bilo predviđeno da i klub i igrač mogu da raskinu saradnju bez finansijskih posledica, a tu mogućnost ovog puta iskoristio je Osetkovski.

(Beta)