Slušaj vest

Američki organizator igre imao je važeći ugovor do leta 2027. godine, ali je posle odličnih partija u debitantskoj sezoni Dubaija u Evroligi nagrađen dvogodišnjim produžetkom saradnje.

Rajt je nastupio na svih 38 utakmica u elitnom evropskom takmičenju i u proseku beležio 12,7 poena, 2,7 skokova, 6,1 asistenciju i jednu ukradenu loptu po meču. Sa prosekom od 6,1 asistencije bio je najbolji dodavač svog tima i četvrti u celoj Evroligi.

Tokom februara 2026. godine postao je prvi igrač Dubaija koji je poneo priznanje za najkorisnijeg igrača meseca u Evroligi, nakon što je predvodio ekipu do četiri pobede iz isto toliko utakmica, uz proseke od 14 poena, 5,5 asistencija i indeks korisnosti 18,8.

Dubai je u svojoj prvoj evroligaškoj sezoni ostao bez plasmana u plej-of, ali je zato osvojio titulu u ABA ligi, pošto je u finalnoj seriji savladao Partizan 3:1 i stigao do prvog trofeja regionalnog šampiona u istoriji kluba.

Rajt je u Dubai stigao u leto 2025. godine iz Budućnosti, gde je bio proglašen za MVP-ja ABA lige. Pre dolaska u Evropu igrao je u NBA ligi za Minnesotu i Dalas.

(Beta)