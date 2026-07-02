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Rajaković je prošle sezone predvodio Toronto do 46 pobeda i plasmana u plej-of prvi put od 2022. godine. Reptorsi su eliminisani u prvom kolu posle poraza od Klivlenda u sedmoj utakmici serije.

Srpski stručnjak je prethodno uspeo da ekipu vrati u konkurenciju za doigravanje nakon dve uzastopne sezone sa manje od 30 pobeda, a na klupi Toronta ostvario je učinak od 101 pobede i 105 poraza.

Rajaković je preuzeo Reptorse pre nešto više od tri godine. On je drugi trener rođen u Srbiji koji je samostalno vodio NBA ekipu, posle Igora Kokoškova.

Pre dolaska u Toronto radio je kao pomoćni trener u Oklahomi, Finiksu i Memfisu, a bio je i glavni trener u NBA G ligi.

(Beta)