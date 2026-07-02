Slušaj vest

Rajaković je prošle sezone predvodio Toronto do 46 pobeda i plasmana u plej-of prvi put od 2022. godine. Reptorsi su eliminisani u prvom kolu posle poraza od Klivlenda u sedmoj utakmici serije.

Srpski stručnjak je prethodno uspeo da ekipu vrati u konkurenciju za doigravanje nakon dve uzastopne sezone sa manje od 30 pobeda, a na klupi Toronta ostvario je učinak od 101 pobede i 105 poraza.

Rajaković je preuzeo Reptorse pre nešto više od tri godine. On je drugi trener rođen u Srbiji koji je samostalno vodio NBA ekipu, posle Igora Kokoškova.

Pre dolaska u Toronto radio je kao pomoćni trener u Oklahomi, Finiksu i Memfisu, a bio je i glavni trener u NBA G ligi.

(Beta)

Ne propustiteKošarkaSRBIN PRAVI TIM ZA TITULU U NBA LIGI: Sprema se veliki trejd! Čuvena NBA zvezda prelomila...
Darko Rajaković
KošarkaTORONTO NE PUŠTA RAJAKOVIĆA! Generalni menadžer oduševljen Srbinom - stiže novi ugovor!
Darko Rajaković
KošarkaDARKO RAJAKOVIĆ JE SINONIM ZA LJUDSKOST: Srpski trener iz NBA donirao novac za tri bolnice, jedna je dečja klinika iz Beograda
Darko Rajaković
KošarkaHARDEN SRUŠIO RAJAKOVIĆA - BUKVALNO! Srbin završio u prvom redu tribina! Pogledajte kako je reagovao posle bolnog pada! (VIDEO)
Darko Rajaković

00:40
Šmekerski potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium