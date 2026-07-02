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1/4 Vidi galeriju Omer Jurtseven na meču Srbija - Turska Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Nakon završetka ovog petog kola kvalifikacija, Srbija je na skoru 3-2 i u dobrom raspoloženju dočekuje selekciju Bosne i Hercegovine,

Turska sada ima skor 5-0, dok je Bosna na učinku 2 pobede i 3 poraza.

Domaća selekcija pružila je sjajan otpor favorizovanom rivalu, ali je na kraju ipak trijumfovala na čist kvalitet.

Džedi Osman je predvodio turski tim sa 15 poena i 11 skokova, Šehmus Hazer je imao 16, 14 Alperen Šengun, dok se Tarik Biberović zaustavio na 10 poena.

U redovima BiH smo videli Luku Garzu sa 27 poena i 8 skokova, a bivši igrač Partizana Amar Gegić postigao je 19.