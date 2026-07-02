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Srbija je zabeležila i treću pobedu u ovoj grupi i u poslednjem kolu sastaće se sa Bosnom i Hercegovinom u ponedeljak u Beogradu.

1/5 Vidi galeriju Španija - Austrija, Mundijal 2026 Foto: Sports Press Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia, Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, ETIENNE LAURENT / AFP / Profimedia

U drugom meču ove grupe Turska je kao gost savladala Bosnu i Hercegovinu rezultatom 82:75 i zadržala maksimalan skor sa svih pet pobeda.

Kapiten Srbije Nikola Jokić je izneo utiske posle pobede nad Švajcarskom u kvalifikacijama za Mundobasket.

On je na startu istakao da nije bio zadovoljan kako je tim otvorio utakmicu.

"Mislim da bi ova konferencija trebalo da bude o utakmici i timu, jer nismo dobro počeli meč. Ne želim da pričam o sebi. Nismo dobro otvorili utakmicu. Nismo koristili male faulove kada je trebalo. Bili smo previše pasivni, a trebalo je da budemo agresivniji. U prvom poluvremenu nismo kontrolisali skok. Međutim, krajem treće četvrtine i početkom četvrte, petorka koja je bila na terenu odigrala je fenomenalno. Donela je ogromnu energiju i potpuno promenila tok utakmice. Tada smo preuzeli vođstvo i praktično prelomili meč u našu korist", rekao je Jokić.

Oduševljen je atmosferom kojus u napravili srpski navijači u dvorani.

"Definitivno smo imali osećaj kao da igramo kod kuće. Atmosfera, navijači i svi ljudi koji su došli da nas podrže bili su naš šesti igrač večeras i neizmerno smo im zahvalni. Zbog toga i igramo – da čujemo naš jezik, naše pesme, našu himnu, da vidimo naše zastave i osetimo podršku naših ljudi. Emocije su tokom cele utakmice bile zaista veoma jake."

Šta ga je iznenadilo kod Švajcarske?

"Sećam se da je selektor i ranije govorio da u ovim kvalifikacijama nema favorita niti autsajdera. Ovo je specifično takmičenje, svi igrači nastupaju na visokom nivou i nekoliko serija poena ili nekoliko lakih koševa mogu potpuno da promene tok utakmice. Bili smo spremni za njih. Mislim da smo kontrolisali meč gotovo sve vreme, uz nekoliko manjih grešaka na kraju. Imamo veliko poštovanje prema protivniku, ali nismo dozvolili da nas iznenade", zaključio je Jokić.