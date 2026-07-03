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Basket 3x3 se vraća kući. Tako bi se najkraće mogla opisati predstojeća basketaška dešavanja u Novom Sadu. Ovog leta ponovo će biti oživljeni neki od najautentičnijih novosadskih lokacija i terena na kojima se stvarala istorija i koji su posredno i neposredno bili generatori velikih uspeha srpskog basketa.

1/5 Vidi galeriju Dušan Bulut Foto: Tim Heitman / Getty images / Profimedia, Patrick McDermott / Getty images / Profimedia, Profimedia

Sve to biće ispraćeno autentičnim muzičkim i zabavnim sadržajima koji će upotpuniti kompletan užitak svih ljubitelja basketa 3x3 u Srbiji.

Iza cele priče stoji čovek koji je ne samo sinonim za basket 3x3 u našoj zemlji, već i za planetarnu popularnost ovog sporta - Dušan Bulut.

“U saradnji BG Lige i Bulut Hoops promocije biće organizovano nekoliko veoma interesantnih turnira. Oni će imati veliki takmičarski značaj, ali se nadamo da će i autentičan ambijent koji ćemo stvoriti dodatno doprineti da basket 3x3 stekne neke nove fanove i postane još masovniji i popularniji sport kod nas ”, počeo je priću Bulut i potom dodao:

“Prvi turnir pod nazivom 3x3 NS Hoops na programu je 4. i 5.jula i održaće se na terenu iza Sokoloskog doma. Prijave su i dalje u toku, a ovaj turnir biće kvalifikacioni za čuveni Quest, koji će se igrati 11. i 12. jula na čuvenom terenu Đačkog igrališta. Quest turnir je internacionalnog karaktera, okupiće i izuzetno kvalitetne ekipe iz Srbije kao što su Ub, Liman, Zvezda, Anns i mnoge druge, a pobednik će izboriti plasman na World tour u Bahreinu”, objasnio je Bulut.

Basket 3x3 Foto: Privatna arhiva

U bogatoj karijeri Bulut je četiri puta osvajao titulu prvaka sveta, dva puta je bio šampion Evrope, ima još po jedno srebro sa prvenstva sveta i Evrope i bronzu sa Olimpijskih igara u Tokiju, a ovom projektu posebno se raduje:

“Želja nam je da napravimo svojevrstan omaž prvoj i legendarnoj ekipi basketaša iz Novog Sada, koji su učestvovali na Svetskom prvenstvu sada već davne 1996. godine u Budimpešti. Tada je to takmičenje nosilo naziv Streetball, a ekipu su činili Kovačević, Berić, Beljanski i Delić. Trener je bio Vule Kešelj, a pomoćni trener Marin Sedlaček. Oni su bili pioniri u ovom sportu, zaslužuju sve počasti, a mi ćemo na simboličan način vratiti sećanja na ta prošla vremena”, konstovao je Bulut.

Treba istaći da je ovo nastavak aktivnosti Dušana Buluta na popularizaciji basketa 3x3, s obziroma da sredinom juna bio inicijator i jedan od organizatora izuzetno uspešnog turnira po nazivom “Novi Sad EURO 3x3 2026“, na kome su učestvovale mešoviti timovi dečaka i devojčica do 14 godina iz osnovnih škola sa teritorije Grada Novog Sada.