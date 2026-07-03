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Ovaj 28-godišnji košarkaš je sa Asvelom potpisao dvogodišnji ugovor.

Bruks u Asvel stiže iz Milana, gde je proveo poslednje dve sezone. Prošle sezone je prosečno beležio 13,1 poen uz 41,6 odsto šuta za tri poena i 3,5 skokova na 38 utakmica u Evroligi.

1/5 Vidi galeriju Armoni Bruks Foto: Fabrizio Bertani / Zuma Press / Profimedia, Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia, Marco Brondi / imago sportfotodienst / Profimedia

U domaćem prvenstvu beležio je 16 poena i 3,8 skokova, što mu je pomoglo da osvoji trofej "Dino Menegin" za najkorisnijeg igrača italijanske lige u sezoni 2025/26.

Bruks je predvodio Milan do duple krune, a izabran je i za MVP-ja finala Kupa Italije.