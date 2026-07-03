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Srbija je od samog početka igrala veoma dobro, iako su Litvanci u prvoj četvrtini bili raspoloženi u šutu za tri poena. Izabranici selektora Srbije ipak su posle prvih deset minuta imali minimalnu prednost – 21:20.

U drugoj deonici usledila je znatno bolja igra Srbije na oba kraja terena. Odbrana je funkcionisala besprekorno, proradio je i napad, pa su "orlići" na veliki odmor otišli sa dvocifrenom prednošću – 45:34.

Litvanci su u trećem kvartalu stigli do neverovatnog preokreta. Međutim, stabilizovala se potom igra Srbije, a posebno impresivna je bila poslednja deonica, gde je Srbija stigla i do preko 20 poena viška u odnosu na tim sa Baltika. Naš tim je taj period dobio sa 35:11.

Nikola Kusturica je meč završio sa 30 poena uz šut 10/14 za dva, potom 2/7 za tri, kao i 4/8 sa linije penala. Imao je i sedam skokova, kao i tri asistencije. Pratio ga je sjajni Matija Lukić, koji je došao do 27 poena i šest skokova uz četiri asistencije, a Ognjen Simjanovski je ubacio 13 poena.

Kod Litvanaca se istakao Benas Birzinis sa 17 poena, dok je Gabrijelijus Buividas postigao 16 poena.

U borbi za finale "orlići" će igrati protiv pobednika četvrtfinalnog duela između Francuske i Turske.