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Vilbekin (33), visok 188 centimetara, u Bešiktaš stiže posle deset sezona provedenih u Evroligi. Teška povreda prednjih ukrštenih ligamenata, koju je doživeo već na otvaranju sezone 2024/25, udaljila ga je sa terena tokom većeg dela naredne dve sezone, pa je u tom periodu odigrao svega sedam utakmica za Fenerbahče. Ipak, sa tim klubom osvojio je titulu prvaka Evrolige 2025. godine.

Evroligašku karijeru započeo je u Darušafaki, za koju je nastupao od 2015. do 2017. godine, a potom je četiri sezone proveo u Makabiju iz Tel Aviva. U Fenerbahče je stigao 2022. godine i u klubu je ostao do rastanka krajem marta 2026.

Tokom 248 utakmica u Evroligi prosečno je beležio 13 poena, dva skoka, 3,3 asistencije i 1,2 ukradene lopte po meču.

Vilbekin se nalazi među najboljima u istoriji Evrolige u nekoliko statističkih kategorija – 20. je na večnoj listi strelaca sa 3.225 poena, četvrti po broju pogođenih trojki (619), dok sa 287 ukradenih lopti deli 16. mesto na listi svih vremena.

(Beta)