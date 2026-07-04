LEJKERSI POSLALI EJTONA U VAŠINGTON: Dobijaju Hardija i dva pika
Košarkaški klub Los Anđeles Lejkers poslao je svog igrača Diandrea Ejtona u Vašington u zamenu za Džejdena Hardija.
Lejkersi će trejdovati Ejtona u zamenu za Hardija i dva pika druge runde drafta 2031. i 2032. godine, naveo je danas izvor agencije Asošiejted pres.
Ejton, prvi pik na draftu 2018. godine, igrao je za Finiks pet sezona, a dve za Portland. Prošle sezone prešao je u klub iz Los Anđelesa i u proseku je u 72 utakmice postizao 12,5 poena i imao je osam skokova.
U poslednje tri sezone Vizardsi su pobedili u samo 50 utakmica, ali pojačavaju ekipu, nakon što su Trej Jang i Entoni Dejvis došli prošle sezone, a na ovogodišnjem draftu doveli su prvog pika Ej Džej Dibancu.
Ejton je u karijeri u proseku postizao 15,8 poena i imao je 10,1 skok po utakmici.