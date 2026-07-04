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Klub iz Humske je ovu vest potvrdio zvaničnom objavom na svojim društvenim mrežama, čime je stavljena tačka na spekulacije o njegovom statusu.

Iako je nešto ranije prostrujala informacija da sjajni svestrani košarkaš ima rok do 10. jula da prelomi gde nastavlja karijeru, birajući između novih evroligaških ponuda i povratka u NBA ligu, rasplet je stigao brže nego što je iko očekivao.

1/4 Vidi galeriju Večiti derbi Partizan - Zvezda, Isak Bonga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Ispostavilo se da je Bonga rešio da ne gubi vreme, samoinicijativno je platio izlaznu klauzulu iz ugovora i razdužio crno-belu opremu!

"Isak Bonga napušta Partizan! Nakon dve sezone, reprezentativac Nemčke je obavestio klub da će iskoristiti izlaznu klauzulu i platiti 700.000 evra za prelazak u drugi evroligaški klub. Thank you Izzy! Želimo ti puno sreće i uspeha u nastavku karijere!", piše u objavi Partizana.

Odlazak Nemca predstavlja ozbiljan udarac za koncepciju tima, jer je iza sebe imao fantastičnu takmičarsku godinu. U Evroligi je prosečno beležio 10,0 poena, 5,6 skokova i 1,5 asistencija po meču, uz sjajan indeks korisnosti od 14,3. Tim brojkama je samo potvrdio status jednog od najdominantnijih i najboljih defanzivnih krilnih igrača u celoj Evroligi.

Gde će Bonga nastaviti karijeru i koja je njegova naredna destinacija, ostaje da vidimo u danima koji slede...