ŠOK! MILJENIK GROBARA PLATIO DA ODE IZ PARTIZANA! Klub se odmah oglasio, navijači nisu želeli da dođe do ovog rastanka!
Klub iz Humske je ovu vest potvrdio zvaničnom objavom na svojim društvenim mrežama, čime je stavljena tačka na spekulacije o njegovom statusu.
Iako je nešto ranije prostrujala informacija da sjajni svestrani košarkaš ima rok do 10. jula da prelomi gde nastavlja karijeru, birajući između novih evroligaških ponuda i povratka u NBA ligu, rasplet je stigao brže nego što je iko očekivao.
Ispostavilo se da je Bonga rešio da ne gubi vreme, samoinicijativno je platio izlaznu klauzulu iz ugovora i razdužio crno-belu opremu!
"Isak Bonga napušta Partizan! Nakon dve sezone, reprezentativac Nemčke je obavestio klub da će iskoristiti izlaznu klauzulu i platiti 700.000 evra za prelazak u drugi evroligaški klub. Thank you Izzy! Želimo ti puno sreće i uspeha u nastavku karijere!", piše u objavi Partizana.
Odlazak Nemca predstavlja ozbiljan udarac za koncepciju tima, jer je iza sebe imao fantastičnu takmičarsku godinu. U Evroligi je prosečno beležio 10,0 poena, 5,6 skokova i 1,5 asistencija po meču, uz sjajan indeks korisnosti od 14,3. Tim brojkama je samo potvrdio status jednog od najdominantnijih i najboljih defanzivnih krilnih igrača u celoj Evroligi.
Gde će Bonga nastaviti karijeru i koja je njegova naredna destinacija, ostaje da vidimo u danima koji slede...