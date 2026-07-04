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Mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica jedan je od najboljih na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina.

Reprezentacija Srbije u subotu od 20 časova igra polufinale protiv domaćina Turske, a Kusturica se nametnuo kao apsolutni lider i motor ekipe.

Samo dan ranije, protiv Litvanije je eksplodirao sa 30 poena i pokazao tako svima zašto ga smatraju jednim od najperspektivnijih evropskih talenata svoje generacije. Njegova igra na ovom turniru privukla je ogromnu pažnju, ali to nije iznenađenje za one koji prate njegov razvoj.

1/8 Vidi galeriju Nikola Kusturica Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, VICTOR SALGADO/VICTOR SALGADO, Fiba.com

Tokom sezone Kusturica se istakao na Evroliginom turniru za mlade, redovno trenira sa prvom ekipom Barselone i već je uspeo da debituje u Evroligi. Ipak, čini se da će njegova karijera krenuti potpuno novim i drugačijim putem.

Prema informacijama "Meridian sporta", talentovani bek je veoma blizu potpisivanja za prestižni američki univerzitet UCLA (Univerzitet Kalifornije u Los Anđelesu). Očekuje se da će prihvatiti dvogodišnji ugovor sa NCAA timom, uz zaradu od čak 12 miliona dolara.

Takav finansijski paket za tinejdžera u Evropi je gotovo nemoguć, jer čak i da dobije ugovor u Evroligi, teško da bi bio ni blizu ovih brojki.

Zanimljivo je da se na UCLA već nalazi i srpski stručnjak Nemanja Jovanović, član stručnog štaba mlade reprezentacije, što bi Kusturici moglo dodatno olakšati prilagođavanje na novu sredinu i sistem.

Kurir sport/Meridian sport

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