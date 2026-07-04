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Selekcija Srbije igrača uzrasta do 17 godina je u četvrtfinalu razbila Litvaniju, a u polufinalu će igrati protiv domaćina Turske.

Ekipa Stevana Mijovića će imati težak zadatak, a protiv Turske će igrati u Istanbulu od 20 časova.

Nikola Kusturica Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, VICTOR SALGADO/VICTOR SALGADO, Fiba.com

U prvom polufinalu, od 17 časova, sastaju se SAD i Australija.

Utakmice ćete moći da gledate uživo na Jutjub nalogu FIBA.

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