Kadetsku košarkašku reprezentaciju Srbije očekuje borba za finale Svetskog prvenstva.
Košarka
KOŠARKAŠI SRBIJE SE BORE ZA FINALE SVETSKOG PRVENSTVA! TV prenosa nema, a evo gde možete da gledate utakmicu protiv Turske!
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Selekcija Srbije igrača uzrasta do 17 godina je u četvrtfinalu razbila Litvaniju, a u polufinalu će igrati protiv domaćina Turske.
Ekipa Stevana Mijovića će imati težak zadatak, a protiv Turske će igrati u Istanbulu od 20 časova.
Nikola Kusturica Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, VICTOR SALGADO/VICTOR SALGADO, Fiba.com
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U prvom polufinalu, od 17 časova, sastaju se SAD i Australija.
Utakmice ćete moći da gledate uživo na Jutjub nalogu FIBA.
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