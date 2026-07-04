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Mlada košarkaška reprezentacija Srbije (U17) slavila je nad Turskom sa 76:71 u meču polufinala Mundobasketa.

Nikola Kusturica je sa 25 poena, 4 skoka i tri asistencije bio najefikasniji u reprezentaciji Srbije, iako je za tri poena šutirao 0/8. Uz njega, odličan i Matija Lukić sa 20 poena i tri skoka.

U selekciji Turske ubedljivo najbolji Omer Kutlaj sa 25 poena, 7 skokova i 8 asistencija, 17 poena je upisao Bešir Brajant, a 16 poena i 10 skokova je imao Darijus Karutasu.

Sjajno su mladi momci Srbije otvorili ovaj duel i prvu deonicu okončali sa 19:16. U nastavku igre nastavili su sa dominacijom te na odmor otišli sa +8. Nikola Kusturica, Lazar Miličić i Matija Lukić su pokazali vršnjacima iz Turske da su ozbiljno zagrizli da oni budu ti koji će se boriti u finalu.

Treća deonica je takođe pripala našem timu, a u četvrtom - drama! Ispustili su "orlići" +13 i dozvolili protivniku da na pet minuta do kraja dođe u prednost. 

U trenucima kada je bilo najbotrebnije naši momci su odigrali odbranu perfektno i vratili prednost, a potom pametnom i strpljivom igrom obezbedili borbu za zlato.

 A tamo ih čeka - Amerika!

Finale je na programu u nedelju od 19.15 časova.

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