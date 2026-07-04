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Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičus je u Atini na konferenciji trenera Evrolige pričao o brojnim temama, a u jednom momentu se dotakao i povratka Željka Obradovića na klupu Panatinaikosa.

Šarunas je rekao da mu je potpuno prirodno da najtrofejnijeg evropskog trenera zamišlja na klupi atinskog velikana.

"Toliko je normalno misliti na Željka na klupi Panatinaikosa. Tu sliku imam u glavi već mnogo godina, što je sasvim normalno. Kao da nikada nije ni otišao“, kazao je Šarunas.

1/58 Vidi galeriju Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Inače, Žoc je u Panatinaikosu trenirao Jasikevičusa, a zajedno su osvojili i titulu prvaka Evrope.