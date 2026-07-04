Velika pobeda mladih košarkaša Srbije protiv Turske donela im je plasman u finale Svetskog prvenstva u Istanbulu. Domaćin je srušen 76:71, uprkos tome što je rival uspeo da prestigne naš nacionalni tim.

Poznat je i termin susreta za šampionsku titulu, pošto će Srbija i Sjedinjene Američke Države, koje su porazile Australiju 114:65, u Istanbulu igrati meč u nedelju od 19:15.ž