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Velika pobeda mladih košarkaša Srbije protiv Turske donela im je plasman u finale Svetskog prvenstva u Istanbulu. Domaćin je srušen 76:71, uprkos tome što je rival uspeo da prestigne naš nacionalni tim.

Rival "orlićima" u finalu biće moćna selekcija Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Poznat je i termin susreta za šampionsku titulu, pošto će Srbija i Sjedinjene Američke Države, koje su porazile Australiju 114:65, u Istanbulu igrati meč u nedelju od 19:15.ž

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