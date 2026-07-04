Srbija se plasirala u finale Svetskog prvenstva u Istanbulu, pobedivši Tursku 76:71. U finalu ih čeka moćna selekcija SAD.
biće pakleno
NACIJA NA NOGAMA! Poznato kada se igra finale SP - Srbija udara na Ameriku!
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Velika pobeda mladih košarkaša Srbije protiv Turske donela im je plasman u finale Svetskog prvenstva u Istanbulu. Domaćin je srušen 76:71, uprkos tome što je rival uspeo da prestigne naš nacionalni tim.
Rival "orlićima" u finalu biće moćna selekcija Sjedinjenih Američkih Država (SAD).
Poznat je i termin susreta za šampionsku titulu, pošto će Srbija i Sjedinjene Američke Države, koje su porazile Australiju 114:65, u Istanbulu igrati meč u nedelju od 19:15.ž
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