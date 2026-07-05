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Seminar Udruženja trenera Evrolige, koji je održan u Atini, navodno je obeležio i neprijatan incident u kojem su se sukobili bivši treneri Crvene zvezde, Saša Obradović i Janis Sferopulos.

Kako prenosi portal "Direktno", došlo je do verbalnog sukoba između dvojice stručnjaka, a situacija je u jednom trenutku bila toliko napeta da su prisutni morali da ih razdvajaju. Navodi se da je Obradović inicirao raspravu sa Sferopulosom i da je želeo fizički obračun, dok je grčki trener pokušavao da izbegne dalju eskalaciju.

1/5 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, www.Starsport.rs ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prema istim izvorima, razlog sukoba leži u događajima iz perioda kada je Sferopulos nasledio Obradovića na klupi Crvene zvezde nakon lošeg početka sezone i tri uzastopna poraza. Obradović, kako se navodi, smatra da je Sferopulos radio protiv njega i da je uoči preuzimanja ekipe kontaktirao pojedine igrače, predstavljajući tadašnjeg trenera u negativnom svetlu.

Sferopulos se, prema navodima, nije upuštao u dublju raspravu i pokušao je da smiri situaciju, dok je Obradović tokom kratkog razgovora bio vidno uznemiren.

Za sada se ni Saša Obradović ni Janis Sferopulos nisu javno oglasili povodom navoda o incidentu, pa informacije treba uzeti sa rezervom dok ne budu potvrđene od zvaničnih aktera ili organizatora seminara.

1/14 Vidi galeriju Janis Sferopulos Foto: Starsport, @starsport

Dodatnu pažnju javnosti privukla je i reakcija bivšeg košarkaša Partizana Džejmsa Nanelija. On je ispod jedne objave na Instagramu koja se odnosila na navodni incident u Atini ostavio kratak komentar: "Go Sasa", čime je, po svemu sudeći, pružio podršku Saši Obradoviću.

Njegov komentar brzo je privukao pažnju ljubitelja košarke i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama...

Komentar Džejmsa Nanelija Foto: Printscreen/Instagram/euroball.rs

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